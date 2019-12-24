ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين تركيا وحكومته ستعزز قدرات الأخيرة في الدفاع عن سيادتها الوطنية وحماية ثرواتها في شرق المتوسط.

السراج وفي مقابلة مع قناة “تي ار تي” التركية أمس الاثنين وبخصوص ملابسات مذكرة التفاهم أوضح أن الأمر يعود إلى عام 2004 عندما بدأت مباحثات مع الجانب التركي واليوناني، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق تأخر 15 سنة إذ كان يُفترض به أن يُوقّع من ذلك الحين.

وأضاف:” وبالتالي فإننا اليوم نحمي ثروات ليبيا ونحافظ عليها ونستعيد حقوقها التي ضاعت لمدة 15 عاماً “.

على صعيدٍ آخر، أعرب السراج عن استغرابه من استمرار عدد من الدول الاقليمية في الرهان على “شخص مثل خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، مضيفاً أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار من خلال دعم “حفتر” ولا يمكن بهذا الشكل تحقيق مصالح هذه الدول.

وتابع: “كنّا على تواصل مع هذه الدول،وما زلنا نتمنى أن تراجع هذه الدول مواقفها نظراً لوجود حكومة شرعية يجب التواصل معها وإن كانت هذه الدول تبحث بحق عن استقرار ليبيا توجد وسائل وأدوات ومسارات واضحة تصل بنا إلى هذه الغاية”.

وأشار السراج إلى أن البعض يتحدث عن أمنه الإقليمي والوطني والقومي، قائلاً:” فنحن أيضاً لدينا أمن قومي ووطني حريصون عليه”،متسائلاً: “بعض الدول تفصلنا عنها مسافة 5000 كيلومتر، فما القاسم المشترك بيننا وبينهم؟”.

وزعم السراج أن الليبيين اليوم يُعرِّفون النظام المصري بأنه “من يدعم طرفاً متمرداً يحاول الانقلاب على الشرعية ويدمّر بناهم التحتية وأحياءهم السكنية ويهجِّرهم من مناطقهم ويدمر مطاراتهم وسيارات الإسعاف”.

رئيس المجلس الرئاسي زعم أن كل مكونات الشعب الليبي ملتحمة في الدفاع عن ما وصفها بـ” الشرعية” ، مشيراً إلى أنهم يتحفظون على تسمية من وصفهم بـ”مليشيا حفتر بالجيش الوطني الليبي” (القوات المسلحة الليبية) ، مدعياً أن داعمي هذه “الميليشيا” لا يريدون الاستقرار في ليبيا.