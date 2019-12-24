ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الاثنين بمدينة القبة عدد من نشطاء المناطق والساحات بالمدن الليبية.

المستشار صالح استعرض خلال لقائه بالنشطاء وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس مسيرة عمل مجلس النواب منذ انطلاق اعماله وما قام به من اعمال وقرارات وطنية هامة على المستوى السياسي ومحاربة الإرهاب والتطرف وما جابه من مؤمرات داخلية وخارجية.

وتحدث عن خطورة ما يقوم به فايز السراج وحكومته الغير شرعية من أعمال تُهدد سيادة الوطن ومصلحة الشعب الليبي والتي كان آخرها الإتفاقية الغير قانونية التي ابرمها مع تركيا واستعانته بالأجنبي في مواجهة القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وتطرق إلى نتائج زيارته الخارجية الأخيرة للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واليونان والتي التقى خلالها عدد من المسؤولين على المستوى العربي والاقليمي والدولي مؤكداً على رفض مجلس النواب لإتفاقية السراج وتركيا ومطالبة مجلس النواب بسحب الإعتراف الدولي بحكومة السراج غير الدستورية وكذلك الإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس النواب مع الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي والبرلمان العربي وغيرها من المنظمات في ذات الصدد.

رئيس مجلس النواب شدد على النتائج الايجابية التي تحققت خلال هذه الزيارات بالاضافة الى الزيارات القادمة التي ستكون خلال الأيام المقبلة لكلاً من قبرص والنيجر والولايات المتحدة الامريكية.

وأشار إلى الدور الهام للحراك الشعبي للساحات والميادين الذي يشكل دعماً هاماً لزياراته الخارجية القادمة وللحراك السياسي في الفترة المقبلة مؤكداً على ضرورة التفاف كل أبناء الشعب ضد التهديدات التركية التي لن يسمح بها الشعب الليبي.

ونوّه بأنه لا مساومة في الوطن ولا مساس بالقوات المسلحة التي بإذن الله ستنتصر في حربها على الإرهاب والتطرف .

ومن جانبهم أثنى نشطاء الميادين والساحات بالمدن الليبية على الدور الوطني الهام الذي يقوم به فخامة رئيس مجلس النواب مؤكدين دعمهم ومساندتهم للمستشار صالح في زياراته الخارجية الناجحة ودعمهم للمطالبة بسحب الإعتراف الدولي بحكومة فايز السراج الغير شرعية التي فرطت في سيادة ليبيا ونهبت أموال وثروات الشعب الليبي لشراء ولاء المليشيات المسلحة وغيرها لبقائها في السلطة بالتعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب مطالبين بضرورة تنحية الصديق الكبير الغير شرعي المدعوم من دول خارجية.

كما أكد نشطاء الميادين والساحات بالمدن الليبية عن دعمهم للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر والتأكيد على دورها الوطني في الحرب على الارهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وفي ختام اللقاء القى نشطاء الميادين والساحات بالمدن الليبية بياناً أكدوا من خلاله عن تأييدهم وثقتهم الكاملة برئيس مجلس النواب وقيادته الحكيمة ودعمهم للمجلس وتأييدهم للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر ومطالبتهم بسحب الإعتراف الدولي بحكومة السراج ومطالبتهم لأهالي العاصمة طرابلس بالتلاحم مع القوات المسلحة للقضاء على المليشيات العابثة بمقدرات الوطن وأمنه.

كما قدم نشطاء الميادين والساحات بالمدن الليبية درعاً وشهادة شكر لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عرفاناً لدوره الوطني وحكمته وقيادته في هذه المرحلة الهامة والحرجة من تاريخ الوطن.