ليبيا – قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش دخلت لمواقع وتمركزات رئيسية للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في محاور طرابلس ما دفع القيادة العامة لإعلان ساعة الصفر للدخول إلى قلب العاصمة.

المسماري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة الاتحاد إلى تقدم قوات الجيش في عدة محاور بطرابلس، لافتاً إلى قيام المجموعات المسلحة بإنشاء سواتر ترابية أمام مقر وزارة الداخلية التابعة للوفاق في محور طريق المطار وشعورهم بالهزيمة في حي بوسليم.

ونوّه إلى استعدادات تقوم بها قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في محور صلاح الدين، موضحاً أن سلاح الجو يقدم الدعم اللازم للقوات البرية بتوجيه ضربات مباشرة لفتح ثغرات في صفوف الميليشيات.

ولفت إلى شن سلاح الجو غارات على تمركزات للميليشيات في مدينة مسلاتة غرب البلاد وذلك بعد محاولتها الهجوم على مدينة ترهونة الداعمة للجيش بعد وصول إمدادات تركية من أسلحة ومعدات وإرهابيين كانوا يقاتلون في سوريا.

كما أكد المسماري على وصول دعم تركي لمطاري مصراتة ومعيتيقة وهي عبارة عن طائرات نقل مدنية تستخدم في نقل معدات عسكرية، لافتاً إلى أن هناك تحشيدات عسكرية تقوم بها ميليشيات الوفاق لمهاجمة ترهونة مجددا بدعم تركي مباشر.

وحول تمديد المهلة التي منحتها القيادة العامة للجيش للميليشيات في مدينة مصراته أوضح أن القوات المسلحة لن تمدد المهلة التي أعطتها لمدينة مصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس وسرت، موضحاً أن هذه المهلة جاءت استجابة للاتصالات من حكماء مصراتة واكتفائها بثلاثة أيام فقط مهلة إضافية تنتهي الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء المقبل.

وعن سبب تأخر حسم معركة تحرير طرابلس أكد المسماري أن الجيش لديه تحدي الحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة مما يجعله يتجنب استخدام أسلحة ثقيلة وتعتمد على اختراقات فردية تقوم بها الوحدات العسكرية.