السعودية – ذكرت شركة “شيفرون” النفطية الأمريكية اليوم، أنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهرا.

وجاء ذلك بعدما وقعت الكويت والسعودية الثلاثاء اتفاقا يهدف لإنهاء خلاف قائم منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة واستئناف الإنتاج الذي يمكن أن يمثل ما يصل إلى 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية.

ورحبت الشركة بالتوصل إلى الاتفاق، وقالت: “نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ما من شأنه أن يقود لاستئناف الإنتاج وتحقيق الوفرة المشتركة”.

وتدير “شيفرون العربية السعودية” نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، فيما حقل الوفرة مغلق منذ مايو 2015.

المصدر: “رويترز”