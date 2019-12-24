ليبيا – كشف رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض عن اجتماعه اليوم الثلاثاء رفقة المستشار السياسي بالمجمع محمد بوصفيطة، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بمقرّ وزارة الخارجية الروسيّة في موسكو.

الاجتماع ركّز وفقاً للمكتب الإعلامي لمجمع ليبيا على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، والاتفاقيات التي وصفها بـ” الباطلة ” التي عقدها السرّاج مع الأتراك، كما تطرق أيضاً إلى خطورة التدخل التركي العسكري، وسبل توحيد الجهود لدرأه.

وتطرق المجتمعون بحسب المصدر إلى ضرورة الوقوف مع الشعب الليبي بكامل نسيجه الاجتماعي، دون عنصرية او تفرقة، وطالبوا بدعم البرلمان الليبي المنتخب وحكومته المؤقتة وجيشه الوطني.

وأكد النايض على خُطورة ما يجري من إتفاقات غير مشروعة تُنفق عليها ثروات الشعب الليبي وتهدد وحدة ليبيا وسيادتها ومجتمعها خاصة مع التصريحات التي وصفها بـ” المشبوهة ” الصادرة أخيرًا لتأجيج الفتنة العرقية بين الليبيين ، مشيراً إلى أهميّة التحرك العاجل من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن لتأكيد إنتهاء صلاحية المجلس الرئاسي برئاسة السراج وحكومته والمناصب السيادية المختلفة وسحب الإعتراف الدولي بها .