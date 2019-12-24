إيطاليا – شهدت مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم 2019 بين يوفنتوس ولاتسيو، هدفا رائعا في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

تقدم فريق لاتسيو “النسور” بهدف مبكر سجله لاعبه الإسباني لويس ألبيرتو في الدقيقة 17، ورد عليه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف التعادل في الوقت القاتل، في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول. ووضع البوسني سيناد لوليتش “النسور” من جديد في الدقيقة 73.

ومن ثم أطلق لاعب خط وسط فريق لاتسيو، دانيلو كاتالديفي، رصاصة الرحمة على “السيدة العجوز”، بتسجيله الهدف الثالث له، في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، بتسديدة رائعة ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تتهادى خلف خط المرمى وتعانق الشباك، على غرار هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في شباك ليفربول في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا (3-0)، في الموسم الماضي.

وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 لكأس السوبر، حين فاز على يوفنتوس (3-2)، ليرفع الكأس للمرة الخامسة في تاريخه، بينما أخفق فريق “السيدة العجوز” حامل الرقم القياس، في الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه.

المصدر: وكالات