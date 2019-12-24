انجلترا – يستقبل واتفورد اليوم نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيكارج رود، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.

ويتذيل واتفورد جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

سلسلة مميزة

وبعد أن تفادى واتفورد الخسارة في 6 مباريات في الدوري أمام مانشستر يونايتد بين عامي 1984 و1986 (انتصارين- 4 تعادلات)، خسر 14 مواجهة من آخر 15 بين الفريقين في الدوري وحقق انتصارا وحيدا.

وحقق مانشستر يونايتد 11 انتصارا من أصل 12 مواجهة سابقة جمعته بواتفورد في البريميرليج، بنسبة 92%، ولا يملك اليونايتد نسبة انتصارات أعلى من تلك أمام فريق آخر، سوى أمام ويجان (15ـ 16- 94%)، وذلك أمام الفرق التي واجهها على الأقل 10 مرات.

ولا يوجد فريق حاليًا يمر بسلسلة متتالية من المباريات دون المحافظة على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي أكثر من مانشستر يونايتد (12 مباراة)، وسبق وأن حظى الشياطين الحمر بسلسلة أطول بين شهر سبتمبر/ أيلول من عام 1970 وفبراير/ شباط من عام 1971 (21 مباراة).

وبعد التغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة قبل الماضية، يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق انتصارين متتاليين خارج ميدانه في الدوري للمرة الأولى منذ شهر فبراير/ شباط الماضي.

وخسر اليونايتد مباراة واحدة فقط في آخر 9 لقاءات خاضها خارج ميدانه أمام الفرق التي تتواجد يوم المباراة في المركز الأخير بجدول الترتيب (7 انتصارات- تعادل وحيد)، وكان ذلك بالخسارة أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في شهر فبراير/ شباط من عام 2011.

وجمع واتفورد 9 نقاط فقط من أول 17 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، وفي المرات التسع السابقة التي جمعه فيها فريق أقل من 10 نقاط، بعد أول 17 جولة، هبط ذلك الفريق بنهاية الموسم إلى الدرجة الأولى.

وحول واتفورد 4.7% فقط من تسديداته في الدوري هذا الموسم إلى أهداف (9 أهداف من 197 تسديدة)، وهي النسبة الأسوأ لأي فريق في موسم واحد بالبريميرليج منذ سندرلاند في موسم 2002- 2003 بنسبة 4.7% أيضًا، وحينها أنهى الموسم في المركز الأخير.

وآخر هدف سجله مانشستر يونايتد من ركلة حرة في الدوري الإنجليزي، كان منذ عام كامل وتحديدا يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018 في شباك كارديف، ومنذ ذلك الحين، سدد لاعبو اليونايتد 31 كرة من ركلات حرة أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

رقم سلبي

وفشل واتفورد في التسجيل في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، في الوقت الذي فشل فيه الفريق في التسجيل في 10 مباريات فقط من أصل 38 مواجهة خاضها طوال الموسم الماضي.

وبالنظر إلى مدرب واتفورد نايجل بيرسون، فسبق وأن واجه مانشستر يونايتد على ملعبه في الدوري مرة واحدة من قبل، وكان ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2014، وحينها فاز رفقة ليستر سيتي بنتيجة 5-3، ولا يوجد سوى 6 مدربين فقط، تمكنوا من الفوز بأول مباراتين على ملعبهم في البريميرليج أمام اليونايتد، وآخرهم أنطونيو كونتي في عام 2017.

وسجل ماركوس راشفورد 10 أهداف في الدوري هذا الموسم، أكثر بهدف من حصيلة الأهداف التي سجلها واتفورد هذا الموسم، وآخر لاعب من اليونايتد تمكن من تسجيل عدد أكبر من الأهداف في البريميرليج قبل الكريسماس، كان زلاتان إبراهيموفيتش، عندما سجل 11 هدفًا في موسم 2016- 2017.

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