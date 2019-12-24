ليبيا – حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من أن ابتعاد اليونان عن الحوار يشكل عقبة أمام حل المشاكل.

أوغلو أعرب في مقابلة أجرتها اليوم الإثنين صحيفة “تو فيما” اليونانية وفقا لوكالة “الأناضول”التركية عن استعداد أنقرة لمناقشة القضايا المتعلقة بشرق المتوسط مع اليونان.

وقال :”آمل الحصول على رد ايجابي من الحكومة اليونانية الجديدة، وأعتقد أن ابتعاد اليونان عن الحوار ولجوئها للدعم الأعمى الأوروبي يشكل أكبر عقبة أمام حل المشكلات”.

وأشار إلى أن بلاده اعتمدت سياسة الحوار منذ البداية إلا أن معظم دول المتوسط تتجاهل دعوات الحوار وتقوم باتخاذ خطوات أحادية.

وحول الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع فائز السراج، إدعى تشاووش أوغلو أن مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق لا تتعارض مع القانون الدولي وتحترم المبادئ الأساسية لترسيم الحدود البحرية.

وأضاف أن بلاده وقعت الاتفاق مع ما وصفها بـ”الحكومة الليبية المعترف بها دوليا”والتي أبرمت العديد من الاتفاقيات المشروعة مع إيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنيجر.

وشدد تشاووش أوغلو على أن الاتفاق مع ليبيا قانوني وصحيح وإذا ما حصل أي تغيير في المشهد السياسي في ليبيا لن يؤثر على الطرح التركي.

ولفت إلى أن اليونان ومن وصفهم بـ”القبارصة الروم” يستهدفون تضييق الشريط البحري لتركيا بشكل غير عادل على حد زعمه ، لافتا إلى أن تركيا تمتلك أكبر شريط ساحلي في شرق المتوسط .

وقال :”نحن لسنا طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكننا من حيث المبدأ نتفق مع روحها والعديد من أحكامها”.

وبيّن الوزير التركي إلى أن بلاده تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وأن خفر السواحل التركي يبذل كل جهد لعدم تكرار أزمة المهاجرين غير النظاميين في 2015.