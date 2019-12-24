أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الثلاثاء، في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد، في وقت استمرت أسعار النفط في الصعود بالأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:39 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.47 بالمئة أو 31 سنتا إلى 66.7 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.4 بالمئة أو 24 سنتا إلى 60.76 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.81 بالمئة إلى 10429 نقطة، بضغط انخفاض أسهم مثل “قطر الوطني” بنسبة 1.63 بالمئة و”مسيعيد” بنسبة 1.56 بالمئة و”المستثمرين” بنحو 1.11 بالمئة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 13805 نقطة، بضغط عمليات بيعية للمؤسسات العربية والمحلية والأفراد الأجانب.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.56 بالمئة إلى 5083 نقطة، مع تراجع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 1.04 بالمئة و”الدار” بنحو 0.46 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.37 بالمئة.

فيما انخفضت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2777 نقطة، على إثر تراجع أسهم العقارات يقودها “أرابتك” بنسبة 3.7 بالمئة و”داماك” بنحو 2.37 بالمئة و”ديار” بنسبة 1.37 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت 5 أسواق بمكاسب هامشية تصدرها بورصة الأردن مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1808 نقطة، على وقع مكاسب أسهم “عمد للاستثمار” بنسبة 3.9 بالمئة و”التجمعات الاستثمارية” بنسبة 1.29 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.87 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1600 نقطة، مع ارتفاع أسهم “مصرف السلام” و”الأهلي المتحد” بنحو 1.01 بالمئة و0.29 بالمئة على التوالي.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع هامشي مع صعوده مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.04 بالمئة إلى 8419 نقطة بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3899 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الصناعة يتصدرها “عمان للمرطبات” بنسبة 5.26 بالمئة و”ريسوت للاسمنت” بنسبة 0.47 بالمئة.

وتباين أداء مؤشرات الكويت، حيث ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6978 نقطة، فيما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.01 بالمئة إلى 6265 نقطة، ونزل المؤشر الرئيسي بنحو 0.15 بالمئة إلى 4852 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1808 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1600 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 8419 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 6978 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3899 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.81 بالمئة إلى 10429 نقطة.

مصر: بنسبة 0.7 بالمئة إلى 13805 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 5083 نقطة.

دبي: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2777 نقطة.

الأناضول