روسيا – أفادت وكالات أنباء روسية صباح اليوم، بتحطم مقاتلة “سو-57” من الجيل الخامس أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مسؤول في حكومة الإقليم، أن الحادث وقع أثناء إجراء اختبار للمحرك، مضيفا أن الطائرة ليست تابعة للقوات المسلحة بل لمصنع كومسومولسك على آمور.

وأضاف المسؤول أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم إجلاؤه بمروحية، فيما ذكر مصدر طبي في وقت لاحق أنه لم يصب بالأذى.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدرين في المجمع العسكري الصناعي، أن سبب الكارثة، حسب معلومات أولية، هو عطل فني في نظام قيادة الطائرة.

وذكرت وكالة “انترفاكس” نقلا عن مصدر مطلع، أن الطائرة المنكوبة هي أول نسخة تجارية لـ”سو-57″ وكان من المخطط تسليمها للجيش خلال الأسبوع الجاري.

وتعتبر “سو-57” أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية. وتم عرض النسخة التصديرية من المقاتلة للعلن للمرة الأولى خلال معرض “ماكس” الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو الصيف الماضي.

المصدر: وكالات