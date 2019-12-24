عمان – تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 14.8 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، إلى 6.3 مليارات دينار (8.8 مليارات دولار).

وحسب بيانات صادرة الإثنين عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، تراجع عجز التجارة الخارجية من 7.4 مليارات دينار (10.4 مليارات دولار) نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وزادت قيمة الصادرات الكلية للأردن بنسبة 8.6 بالمئة إلى 4.8 مليارات دينار (6.7 مليارات دولار)، حتى نهاية أكتوبر الماضي.

بينما تراجعت قيمة الواردات للبلاد بنسبة 5.5 بالمئة، إلى 11.2 مليار دينار (15.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 43.3 بالمئة خلال أكتوبر 2019، مقابل 37.7 بالمئة خلال الشهر نفسه من 2018.

وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 21.1 بالمئة إلى 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر، من 2.4 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في نفس الفترة من 2018.

الأناضول