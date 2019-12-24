ليبيا – القى جهاز الظواهر السلبية والهدامة بنغازي أمس الاثنين القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر.

المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة لفت إلى أنه تم أصدار التعليمات للتعميم على المطلوبين عقب مخاطبة السلطات المصرية للسلطات الليبية بوجود 4 أشخاص مصريين متواجدين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة منها استحواذ وتجارة الأسلحة والضرب عمدا والسطو المسلح حيث صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام،.

وأشار الجهاز إلى أنه تم القبض على 3 منهم وهم “محمد السيد فرج محمد،سالم عبد الله فرج محمد،محمود محمد السيد فرج محمد،لافتاً إلى أن المطلوب الرابع فر وصُدرت الأوامر للبحث عنه وبالقبض عليه .

وقال الجهاز :”تبين بعد الاستجواب المبدئي أن المطلوبين بحوزتهم صور يحملون فيها الأسلحة ويرتدون أغطيه للوجه وبعد انتهاء المهمة سيحال كل المطلوبين لجهات الاختصاص وبدورها ستسملهم لمصر لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم”.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أكد على أنه سيكون اليد الضاربة التي ستحاسب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة والدول المجاورة وأمن المواطن وسلامته.

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