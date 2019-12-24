ليبيا – هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي فائق أوزتراك سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان بسبب إصرار الحكومة على التضحية بأبناء الجيش التركي بالتدخل العسكري في ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق فضلا عن تدميره للعلاقات التاريخية لتركيا مع مصر وسوريا، قائلا :”لم تعد لدينا سفارات في تلك الدول بسبب محاولة أردوغان التدخل في شؤونها”.

أوزتراك وخلال مؤتمر صحفي للحزب أمس الاثنين نقلاً عن موقع “تركيا الان” قال إن القصر بقيادة الرئيس أردوغان قد ورط تركيا في المستنقع السوري والآن يستعد لتدمير جيشنا في ليبيا”.

كما انتقد تصريحات أردوغان حول ليبيا والتي قال فيها :”طالما أن لا علاقة لنا بليبيا فعن ماذا كان يبحث مصطفى كمال أتاتورك هناك،أتاتورك ذهب إلى ليبيا حين كان ضابطًا تابعًا للقوات العثمانية وكان يدافع عن إحدى الأراضي التابعة لها في ذلك الوقت وهي ليبيا فهل ليبيا اليوم وطننا؟ لا ليس كذلك هل من واجبنا التدخل في الحرب الدائرة في ليبيا؟ لا، وواجب جنودنا هو حماية أرض وطننا فقط من كافة أشكال الخطر”.

كما أشار أوزتراك إلى حديث أردوغان قبل 9 سنوات حينما قال:”يجب علينا ألا نكون طرفًا في القضية الليبية”،مستنكرًا تغيير وجهة نظره والتدخل كطرف في القضية الليبية مؤخرًا.

وهاجم المتحدث الرسمي باسم أكبر أحزاب المعارضة التركية أردوغان لتدخلاته في الشرق الأوسط،قائلًا “سجل رئيس حزب العدالة والتنمية واضح وصريح لقد تدخل في أمور مصر والنتيجة كانت واضحة تدخل في شؤون سوريا والنتيجة واضحة أيضًا وبعد هذه الأخطاء أصبح بلدنا في وضع حرج أصبح بلدنا لا يمتلك سفارات في بعض البلاد”.