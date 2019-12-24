ليبيا – قال الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية الأستاذ المحاضر في علم الاجتماع السياسي أكرم الشلّي أن تحرير بلدة جرجناز وبلدة التح يعتبر نصراً كبيراً واستراتيجياً يسهل على الجيش السوري والقوات الحليفة التقدم باتجاه معرة النعمان كونها الركن الأساسي للعملية العسكرية في إدلب.

الشلّي وفي حديث لبرنامج “ما وراء الحدث” الذي يبث على راديو “سبوتنيك”الروسي أمس الثلاثاء أكد أنه بعد تحرير الجيش العربي السوري لأكبر معاقل للإرهابين تجري الآن بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمليات تجميع للإرهابيين لإرسالهم مع عائلاتهم إلى ليبيا لأنه على مايبدو سيتم هناك عمليات توسيع للحرب بين القائد العام للقوات المسلحة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإستخدام هؤلاء الإرهابيين.

وأشار الشلّي إلى أن مجموعات إرهابية أخرى سيتم توطينهم مع عائلاتهم في مايسمى بالمنطقة الآمنة شرق الفرات.