ليبيا – شبه وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الوضع الراهن في ليبيا بذلك الذي تشهده سوريا منذ ثماني سنوات، معلنا عن تحضيرات لمهمة أوروبية إلى ليبيا بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل صحبة وزراء خارجية دول أوروبية.

دي مايو وفي تصريحات من لبنان حيث زار كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة يونيفيل بمناسبة أعياد الميلاد أمس الاثنين وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قال:” في ليبيا يتم تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سوريا حيث نشهد حربًا أخرى بالوكالة تقلقنا”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية :”نحن نعمل بلا كلل. تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة. الوزراء الأوروبيون وغيرهم”.

وتابع:” إننا نعمل على مهمة أوروبية في ليبيا، بقيادة بوريل إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي”.

وزير الخارجية الإيطالي إختتم تصريحه بالقول:” علاوة على ذلك، نحن نعمل على مؤتمر برلين وتسمع إلى كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى المؤتمر الليبي – الليبي وهي مرحلة تسبق مؤتمر برلين الذي ستنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة”.