ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن مشاورات بين الخبراء الروس والأتراك عقدت بشأن ليبيا حيث اتفق الطرفان على المساهمة في حل سريع للأزمة في البلاد.

الوزارة وفي بيان لها وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت:” ترأس الوفد الروسي الحكومي المشترك الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا ميخائيل بوغدانوف وتراس الوفد التركي نائب وزير خارجية جمهورية تركيا”.

وتابعت :”وبناء على نتائج تبادل وجهات النظر تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بشأن القضية الليبية، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة في هذا البلد”.