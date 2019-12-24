كندا – كثيرة هي الدراسات التي باتت تبحث في تأثير العمل الوظائف في عصرنا الحالي على الصحة مقارنة بالسابق، والمؤسف أن معظم الدراسات ربطت بين العمل والتعرض لكثير من الأمراض، وهاهي دراسة تربط بين طول ساعات العمل وارتفاع الضغط؟

ساعات العمل و الضغط:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أن العاملين في المكاتب الذين يقضون ساعات طويلة في العمل أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

حيث يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق وهو عامل رئيس في وفاة أكثر من 82 ألف شخص سنويًا.

وقال معد الدراسة الرئيس كزافييه ترودل أستاذ مساعد في قسم الطب الاجتماعي والوقائي بجامعة لافال في كيبيك بكندا: “يرتبط كل من ارتفاع ضغط الدم المقنع والمستمر بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

طول ساعات العمل وصحة القلب:

ذكر باحثون من فرنسا في دورية “ستروك” التي تنشرها الجمعية الأمريكية لطب القلب، إن من يعملون لساعات طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29 في المئة أكثر من غيرهم. في حين أن من يعملون لساعات طويلة لفترة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، زادت فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 45 في المئة.

وقال الطبيب أليكسيز ديسكاثا، كبير الباحثين في الدراسة: “بدت فرص الجمع ما بين عشر سنوات من العمل لساعات طويلة والإصابة بالسكتة الدماغية أقوى مع من هم دون الخمسين.”

وكالات