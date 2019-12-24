ليبيا – أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن استعداد الجمهورية لمساعدة ليبيا في محاربة الإرهاب.

قديروف وفي حديث للصحفيين أمس الاثنين تعليقا على مكالمته الهاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فائز السراج وفقاً لقناة “روسيا اليوم” قال:”لقد طلبوا منا الجانب الليبي المساعدة في محاربة الإرهاب والتطرف وفرض النظام العام”.

وتابع: “نحن مستعدون للمشاركة في ذلك وتقديم الخبرات والمساعدة قدر الإمكان”، مؤكدا استعداه لدعم أي مبادرات للسلام والازدهار في ليبيا.

وأضاف: “مهمتنا الرئيسية هي أن ينتهي قتل إخواننا وأخواتنا ووقف القتال ولذلك ندعو الجميع وخاصة العالم الإسلامي والعربي وتركيا وغيرها من الدول لسماع صوت الشعب الليبي وإذا كان بإمكاننا المشاركة وإذا كان بمقدورنا أن نأتي بأي فائدة، فإننا مستعدون للعمل ليلا ونهارا من أجل ذلك”.

يُشار إلى أن رئيس مجموعة الاتصال الروسية للتسوية في ليبيا مساعد رئيس جمهورية الشيشان قد أعلن في وقت سابق أن رمضان قديروف بحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الوضع في ليبيا فيما أعرب السراج عن رغبته في زيارة الشيشان والاستفادة من الخبرة الشيشانية في محاربة الإرهاب وتسوية النزاعات.