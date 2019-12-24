ليبيا – إعتبر مدير مكتب محافظ المصرف المركزي بطرابلس عبد اللطيف التونسي أن إرتفاع سعر الصرف بهذه الطريقة في السوق الموازية يعود إلى ثلاث أسباب منها إنتشار عدد كبير من الشائعات حول عزم مصرف ليبيا المركزي لإيقاف منحة أرباب الأسر لعام 2019 و الإضافية لـ 2018 وإيقاف منظومة الحوالات الشخصية ومنظومة الاعتمادات وعدم إعادة فتح هذه القنوات المتعلقة بصرف النقد الأجنبي إلا بعد منتصف شهر يناير الماضي.

التونسي أشار خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ذلك أدى لإرتفاع السعر في السوق الموازي من حوالي 3دنانير و 895 درهم في يوم واحد إلى 4 دنانير و 100 درهم في السوق الموازي و بمجرد تأكيد مصرف ليبيا المركزي عن طريق أحد المسؤولين أن المصرف ملتزم بإكمال منحة أرباب الاسر لمستحقيها لهذه السنة و الإضافية وبأنه لن يقفل المنظومات الخاصة ببيع النقد الإجنبي لاحظ الجميع إنخفاض للسعر وصل لـ 4 دنانير و 40 درهم.

وأوضح أن السبب الثاني يتعلق بمسألة العرض و الطلب فالسوق الموازي يعتمد بشكل كبير على هذه المسألة خاصة أنه في الاونة الأخيرة كان هناك ارتفاع نسبي في الطلب على العملات الأجنبية مما سيحرك من السعر في ظل ثبات حجم المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي حيث كان الطلب مرده تخوف كثير من المواطنين من الأوضاع الحالية المحيطة بطرابلس مما جعلهم يستبدلون الدينارات الليبية للعملة الصعبة.

وبشأن السبب الثالث قال إنه يتعلق بعدم وجود مؤشرات واضحة فيما يتعلق باستراتيجيات الحكومة في الإنفاق الحكومي و السياسات التي من الممكن أن تتبع خلال الأيام القادمة و غيرها أسهمت في خلق حالة من عدم التوازن وارتفع مستوى الطلب على النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة.

كما استطرد حديثه:”أكدنا مراراً و تكراراً أن مصرف ليبيا على قناعة كاملة بأن سعر الصرف الحالي للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ليس سعر حقيقي ولا يعكس قوة الدينار الليبي أو قوة الاقتصاد الليبي و قوة العملة وأننا في مصرف ليبيا مقتنعون بوجوب تعديل سعر الصرف ما تمت توافر الظروف المناسبة لذلك و كان أمامنا 3 سيناريوهات الاول تعديل وحدة حقوق السحب الخاصة و الآخر فرض الرسوم ما الثالث هو إعادة تجربة ما يسمى بسعر الصرف الخاص الذي طبق إبان فترة النظام السابق ووجدنا أن الخيارين الول و الثالث غير ممكنة أما الثاني أقرب من الناحية القانونية و العملية في ظل الظروف الحالية والإنقسام السياسي و غياب مجلس إدارة المصرف”.

وتوقع أن يكون حجم العائد من رسوم بيع النقد الاجنبي لهذا العام 22 مليار و 500 مليون أما فيما يتعلق بالسنة الماضية الثلاث أشهر الأخيرة الإيرادات تم التصرف بها بتخصيص 5 مليار دينار ليبي لسداد الدين العام عن سنة 2018 وتم إرجاع هذا المبلغ لمصرف ليبيا المركزي، 5 مليار أخرى انفقت على مشروعات التنمية الإستثنائية بما فيها مليار خصص لمنطقة الجنوب بالإضافة لمبلغ مليار و 500 مليون دينار ليبي خصص لإنفاقات إستثنائية لمشروعات المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة قدرة المؤسسة على عمليات التنقيب و الإستكشاف بالإضافة لسداد بعض الالتزامات للشركات النفطية التابعه للمؤسسة الوطنية للنفط .

وتابع مضيفاً”عائدات الـ 2019 متوقع أن تصل لـ 22 مليار و 500 مليون هناك مبلغ 15 مليار و 800 مليون عندما صدر قرار الترتيبات المالية حدد المبلغ لتمويل الميزانية العامة والآن جزء من إيرادات الرسوم مول بها الميزانية العامة ودفع المبلغ بالكامل لوزارة المالية و استخدمته لسداد النفقات ضمن أبواب الميزانية المختلفة والمبلغ المتبقي بعد إقفال السنة المالية بعد حوالي 8 ايام 75 سيتم التشاور بين الرئاسي والمصرف في كيفية انفاقه والارجح استخدام جزء من الفائض لإطفاء الدين العام الناجم عن تمويل المصرف لعجز الموازنة خلال السنوات الماضية وجزء من المبلغ سيذهب لمشروعات التنمية الإستثنائية”.

التونسي لفت إلى أنه ليس هناك مبلغ محدد سيسدد به الدين العام كونه قابل للتشاور بين الرئاسي المصرف مع العلم أن حجم التمويل الذي قدمه مصرف ليبيا المركزي لسداد عجز الموازنة خلال السنوات الماضية تجاوز الـ 62 مليار دينار ليبي وما سدد منه و 5 مليار متعلقة بالعام الماضي أما باقي المبلغ لا يزال في ذمة الحكومة لصالح مصرف ليبيا.

وأكد على أن تخفيض الرسوم يعتمد على عدة عوامل و متغيرات منها إيرادات النقد الأجنبي والإيرادات المتآتية من بيع النفط بالتالي القيمة تتأثر بعاملين هما إنتاج النفط ومعدلات تصديره من جهة و سعر البترول في السوق العالمي من جهة أخرى.

وأردف قائلاً” مسألة الإتفاق الحكومي عالية مما سيؤدي لصعوبة إتخاذ قرار بعمليات التخفيض الكبيرة جداً فنحن نتكلم عن ميزانية متوقعه في 2020 تتجاوز ال، 50 مليار دينار ولدينا إنفاق موازي في المنطقة الشرقية بحدود 11 مليار تقوم به الحكومة المؤقتة بالإضافة لمبالغ اقرت إنفاقها في 2019 ولم تنفق للآن كمبلغ مليار ونصف للوطنية للنفط و 5 مليار لمشاريع التنمية الاستثنائية هذا الحجم سيشكل إنفاق حكومي كبير جزء كبير منه سيتحول لطلب على النقد الأجنبي، هناك سيناريوهات ندرسها بالتعاون مع الرئاسي لإجراء عمليات خفض و لكن من المبكر الحديث عن نسبتها” .

وشدد على أن مصرف ليبيا المركزي عاكف على إعداد مجموعة من السيناريوهات تحاكي الإنفاق الحكومي للعام القادم وإنفاق النفط مع الاخذ بعين الإعتبار الإنفاق الموسع.