مكاسب في 7 بورصات عربية مع صعود أسعار النفط

مكاسب في 7 بورصات عربية مع صعود أسعار النفط

أبوظبي – صعدت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، بالتزامن مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:37 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.18 بالمئة أو 12 سنتا إلى 66.26 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.15 بالمئة أو 9 سنتات إلى 60.53 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.39 بالمئة إلى 8416 نقطة، بدعم مكاسب أسهم كبرى في مقدمتها “أرامكو” بنحو 0.85 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.72 بالمئة إلى 5111 نقطة بعد ارتفاع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 1.45 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.37 بالمئة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2782 نقطة، مستفيدة من صعود أسهم “العربية للطيران” بنسبة 1.97 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنحو 1.56 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنحو 0.78 بالمئة.

وصعدت بورصة قطر بنسبة 0.39 بالمئة إلى 10515 نقطة، مع ارتفاع أسهم “بروة العقارية” بنسبة 2.28 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 1.16 بالمئة و”المستثمرين” بنحو 1.12 بالمئة.

وربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.37 بالمئة إلى 1599 نقطة، على وقع مكاسب أسهم “مصرف السلام” بنسبة 1.02 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنحو 0.69 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.35 بالمئة.

وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع هامشي مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.07 بالمئة إلى 13902 نقطة، وسط شراء قوي للمؤسسات الأجنبية مقابل ضغوط بيعية للأفراد بجميع فئاتهم.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول طفيفاً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6975 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6265 نقطة، بينما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.05 بالمئة ليغلق عند 4859 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.75 بالمئة إلى 3898 نقطة، مسجلة أدنى مستوياتها في 4 أشهر مع انخفاض أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.07 بالمئة والمالي بنحو 0.81 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1804 نقطة مع نزول أسهم “التجمعات الاستثمارية” بنسبة 7.2 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنحو 3.7 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 1.72 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.39 بالمئة إلى 8416 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 5111 نقطة.

دبي: بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2782 نقطة.

قطر: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 10515 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 1599 نقطة.

مصر: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 13902 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6975 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.75 بالمئة إلى 3898 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1804 نقطة.

الأناضول