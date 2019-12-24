ليبيا – قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن موقفها الداعم للسلام في سوريا وعن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا.

أوقطاي و في كلمة ألقاها أوقطاي في حفل توزيع جوائز النسخة الـ 24 من المسابقة الدولية للصور الصحفية زووم بالعاصمة أنقرة وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين أشار إلى أن بلاده تتعرض لتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها من أجل ثني عزيمتها في اقتلاع جذور الإرهاب.

وشدد أوقطاي أن ما يهم بلاده ليس هوية الجهات التي تستهدف أرواح مواطنيها الأبرياء من وراء الحدود وتحول المنطقة إلى بئر إرهاب لا قاع له وإنما تنظر إلى أفعالها.

وأكد أن نضال تركيا ضد الإرهابيين سيتواصل بلا هوادة مهما كانت هوية الجهات التي تدعمهم، موضحاً أن بلاده تمتلك حق اتخاذ جميع أنواع القرارات بالاشتراك مع ليبيا فيما يتعلق بالتقاء مواقع الصلاحية البحرية بين البلدين.

وأعرب عن استعداد بلاده لإبرام التعاونات العسكرية اللازمة والمضي قدما إلى جانب الأصدقاء عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة.

ناتئب الرئيس التركي نوّه بشرعية الخطوات التركية في مياه المتوسط،قائلا:”جميع خطواتنا تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية”.