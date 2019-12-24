ليبيا – استعرض وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أمس الاثنين في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الأزمة الليبية والأوضاع الراهنة وفقاً لما كشفت عنه وكالة “آكي” الايطالية .

رئيس الدبلوماسية الايطالية كان قد تحدث في وقت سابق أمس الإثنين عن “عمل بلا كلل” من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال :”تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة. الوزراء الأوروبيون وغيرهم إننا نعمل على مهمة أوروبية في ليبيا، بقيادة بوريل إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي”.