لبنان – دان وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، الاعتداء الذي تعرضت له سوريا الأحد عبر الأجواء اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي إلى “التدخل لمنع هذه الاعتداءات على سيادة لبنان”.

وكتب بو صعب في”تويتر” أنه “اطلع على تقرير الجيش اللبناني بشأن الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية أمس، والتي استهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية”، مضيفا أن “هذا الاعتداء السافر هو مستنكر ومدان وأدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وتقدير مدى خطورتها”.

وكان مدونون ونشطاء نشروا على موقع “تويتر” الأحد، مقاطع فيديو وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق، قالت “سانا” إنها قادمة من الأراضي المحتلة.

وأشارت “سانا” إلى ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق.

المصدر: RT