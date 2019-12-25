أول رحلة ركاب بالقطار تصل من بطرسبورغ إلى سيفاستوبول

أول رحلة ركاب بالقطار تصل من بطرسبورغ إلى سيفاستوبول

روسيا – وصل اليوم أول قطار ركاب من مدينة سان بطرسبورغ إلى سيفاستوبول، بعدما عبر جسر القرم، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار فوق مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

واستغرقت الرحلة بين المدينتين الروسيتين قرابة 43.5 ساعة، قطع خلالها القطار نحو 2741 كيلومترا.

وتمت هذه الرحلة بفضل افتتاح مسار القطارات في جسر القرم، حيث ربط شبه الجزيرة بباقي الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد افتتح الاثنين مسار القطارات في الجسر، الذي يعد أطول جسر في أوروبا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا، ويتكون من مسارين: أحدهما للسيارات والثاني للقطارات.

وتم تدشين القسم الأول، المخصص للسيارات في مايو عام 2018. والاثنين تم تدشين القسم الثاني، المخصص للقطارات.

وفي الماضي كانت القطارات تصل من روسيا إلى القرم عبر أوكرانيا، لكن بعد عودة شبه الجزيرة إلى قوام روسيا في 2014 أوقفت كييف عبور القطارات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية.

المصدر: “نوفوستي”