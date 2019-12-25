الهند – خسر حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندي الحاكم الانتخابات بولاية جديدة يوم امس ضمن سلسلة الخسائر التي مني بها منذ ديسمبر الماضي، وسط احتجاجات تمثل تحديا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأقر الحزب الحاكم بهزيمته في ولاية جاركاند بشرق البلاد، أمام تحالف من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي وتكتل محلي آخر.

وجاءت الهزيمة وسط موجة من الاحتجاجات الدامية في بعض الأحيان على مستوى البلاد، بسبب قانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدوه إنه تمييزي ضد المسلمين وأدى لخروج الآلاف إلى الشوارع.

وبدأ التصويت في انتخابات جاركاند في 30 نوفمبر أي قبل بدء الاحتجاجات وبالتالي فهي لا تمثل المزاج العام الحالي. غير أن هزيمة الحزب الحاكم ستكون أداة في يد الأحزاب المعارضة التي يستغل بعضها الغضب الشعبي الحالي على قانون الجنسية لصالحه.

المصدر:”رويترز”