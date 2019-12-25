واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس أنه سيحضر ونظيره الصيني شي جين بينغ، مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت واشنطن وبكين، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، المقرر توقيعه الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووافقت بكين، آنذاك، على شراء سلع زراعية أمريكية بمليارات الدولارات، فيما قال ترامب، إنه لن يمضي قُدما في جولة جديدة من الرسوم الجمركية، كانت مقررة في 15 ديسمبر الجاري.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، “سنقيم حفل توقيع.. نعم”، بحسب وسائل إعلام.

وتابع “سنلتقي معا في نهاية المطاف، وسيكون لدينا توقيع أسرع، لأننا نريد إنجازه”.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن ترامب، أن بلاده ستوقع “قريبا جدا” اتفاقا أوليا للتجارة مع الصين، وسط تكثيف مساعي الجانبين، للتقدم خطوة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار ترامب، آنذاك، إلى أن انفراجة سجلها المفاوضون، مؤخرا، تمهيدا لتوقيع الاتفاق الأولي.

والخميس الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنه ليس لديه شك في أن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين، سيوقعون “المرحلة الأولى” من الاتفاق التجاري، مطلع يناير المقبل.

وخلال ديسمبر الجاري، أصدرت الصين قائمة جديدة تضم 6 سلع كيميائية ونفطية من المنتجات الأمريكية، ستُعفى من الرسوم الجمركية الإضافية، بعد إعفائها فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي، من الرسوم الجمركية.

الأناضول