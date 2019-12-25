موسكو – أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خمسة من الجنرالات الأمنيين من مناصبهم، من بينهم رئيس مديرية شؤون الأمن لمترو العاصمة نيكولاي سافتشينكو.

وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: “إقالة اللواء نيقولاي سافتشينكو رئيس مديرية أمن مترو موسكو، ونائب رئيس مديرية الأمن الداخلي في إقليم كراسنودار اللواء فياتشسلاف بولغوف، ونائب رئيس مديرية الأمن الداخلي لمقاطعة فورونيج، اللواء فياتشيسلاف فورونتسوف، ونائب رئيس إدارة علم الجريمة لدى الادعاء العام اللواء سيرغي ريابوف، ورئيس جامعة الإطفاء الحكومية في بطرسبورغ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية الفريق إدوارد تشيجيكوف”.

المصدر: نوفوستي