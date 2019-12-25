كما توافقت قوى الحرية والتغيير على تعيين 14 واليا، أبرزهم أيمن خالد لولاية الخرطوم ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور وتأجيل البث في مرشحي 4 ولايات وهي الحزيرة ووسط دارفور وكسلا وبورتسودان حتى الخميس.

وستركز الميزانية المؤقتة على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وتأجيل إدراج رفع الدعم وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن البنزين والغازولين على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

وتشير مصادرنا إلى أن فترة الثلاثة أشهر ستشهد عملا جادا لتسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصا تقليص الصرف الحكومي.

وهنالك اتجاه قوي لوقف السيارات الحكومية المخصصة للموظفين والمقدر عددها بأكثر من 10 آلاف سيارة وتسيير عدد محدود جدا منها لتلبية احتياجات العمل الرسمي خلال الساعات الرسمية فقط.