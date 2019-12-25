ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر اليوم الثلاثاء في ذكرى استقلال ليبيا إن الليبيين مدعوّون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إفشال الانقلاب العسكري ليصنعوا دولتهم المدنية.

الشاطر وفي تصريح لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف أن ذكرى الاستقلال ينبغي أن تحفز الليبيين لفهم أنفسهم أكثر ومعرفة أن ما يحدث لليبيا من حروب ليس من مصلحة أحد وأنه مشروع تعطيل للحياة، حسب زعمه.

وأدعى الشاطر بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يسعى الآن لإعادة الحكم العسكري بانقلابه على “ثورة 17 من فبراير” كما فعل معمر القذافي بانقلابه على الدستور والمؤسسات الدستورية الذي أوجد خلال مدة حكمه حالة من انعدام الدولة والفوضى غير المسبوقة في تاريخ ليبيا، حسب تعبيره .