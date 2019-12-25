مصر – أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنانة نجلاء فتحي تعرضت قبل 5 أعوام، لنوع شرس من مرض الصدفية في العظام، وأنها تعاطت حقنة تحت الاختبار البشري، ولم تعبأ بالنتائج.

ونفى الشناوي في مقالته بـ”المصري اليوم”، ما تداولته وسائل الإعلام حول سعر الحقنة التي تتعاطاها في مدينة زيورخ الألمانية أربع مرات، مؤكدا أن السعر الحقيقي للحقنة هو 7 آلاف وليس كما ذكر 70 ألف دولار.

وأضاف الشناوي، أن “نجلاء أعلنت أنها تنفق على نفسها، حتى لا يسأل أحد لماذا يرصدون كل هذه الأموال لفنانة؟ وأين باقي الشعب؟”، موضحا أن الفنانة “لم تسمح لأحد بالتحدث باسمها للحصول على علاج على نفقة الدولة”.

وتابع الناقد المصري، أنه “كان هناك اتفاق بينه وبين نجلاء، على أن يتم تسجيل قصة حياتها في برنامج تليفزيوني يخرجه علي بدرخان، إلا أنه لم يكتمل بعد”.

المصدر: المصري اليوم