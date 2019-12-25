العراق – أعلن مسؤول في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كردستان، تخصيص ثلاثة وثلاثين مليار دينار لاستئناف بناء أحد عشر سدا في الإقليم، رغم استمرار توقف العمل في ستة سدود استراتيجية.

وقال مدير عام السدود وخزانات المياه في الوزارة أكرم أحمد في تصريح صحفي، إن هناك سبعة عشر سدا في إقليم كردستان، ونحو مئة حاجز لتخزين المياه، تبلغ قدرتها التخزينية السنوية نحو عشرة مليارات متر مكعب.

وأضاف، أن المديرية قامت حتى الآن ببناء اثني عشر سدا، وتستطيع هذه السدود مجتمعة تخزين ما يزيد عن اثنين وسبعين مليون متر مكعب من الماء.

وكالات