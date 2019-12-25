مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كراكاس ميتسوتاكيس في اتصال هاتفي امس اتساق المواقف والمصالح بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ميتسوتاكيس، وخلاله أكد الجانبان على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات​​​.

وأعرب ميتسوتاكيس عن “حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع السيسي في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص”.

وتم خلال الاتصال التأكيد على “اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط”. وأكد السيسي، من جانبه، على “متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي”.

وأكد الرئيس المصري، “تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلى نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين”.

وتطرق الاتصال إلى “استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية”.

المصدر: “سبوتنيك”