روسيا – صرح نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن وزارته اقترحت استخدام سيارات الأجرة لنقل المسؤولين، بدلا من تخصيص سيارات حكومية لهم.

وأضاف الوزير، في حديث نقلته وكالة “تاس”: “أعددنا مقترحات للنظر في إمكانية استخدام سيارات الأجرة، لخدمة الموظفين والمسؤولين”، ممن تخصص لهم مؤسساتهم سيارات لنقلهم من وإلى أماكن عملهم.

وأكد الوزير، أن ذلك سيسمح للكثير من الوزارات والمؤسسات العامة، التخلي عن شراء السيارات وتوظيف السائقين لخدمتها.

وأشارت “تاس”، إلى أنه طرحت سابقا مثل هذه المبادرات والمقترحات، لكن الدراسات دلت، على أن الانتقال إلى استخدام التاكسي، غير مجد اقتصاديا.

المصدر: قناة زفيزدا