ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن ليبيا وشعبها أعدوا العدوة لمواجهة أي تدخل تركي فى البلاد، مؤكدا أن الجيش وكافة شرائح المجتمع سيحملون السلاح ضد الأتراك.

المريمي وفي تصريح خاص لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الثلاثاء أكد أن ليبيا تتعرض لعدوان سيرفع كافة شرائح أبناء المجتمع الليبي جاهزون لمواجهة الأتراك،.

وأضاف:”نحن للأتراك بالمرصاد وجيشنا على جاهزية تامة والعرب لن يتركونا للأتراك للعبث بليبيا.”، لافتاً إلى أن الإرهاب المدعوم من تركيا فى الأراضي الليبية سيؤثر على الأمن القومي العربي.

المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أشار إلى أن الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الصديقة ستدعم الشعب الليبي ضد أى غزو تركي.