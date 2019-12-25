ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن معطيات سياسية وأخرى عسكرية على الأرض تقول أن الأمر قد حسم لصالح الحيش في معركة العاصمة طرابلس، مشيراً إلى إن الوقت لن يسعف الرئيس التركي أردوغان في الإستمرار في سياسة المناورة والتهديد والضغط التى ينتهجها هذه الأيام في محيطه المتوسطى والدولي ايضاً .

امغيب وفي منشو له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الثلاثاء قال إن الجيش ينتصر الآن وبمجرد السيطرة على العاصمة طرابلس ستسقط كل أحلام الواهمون في السيطرة على ليبيا والتحكم في مقدرات الشعب الليبي .

ودعا عضو مجلس النواب للإعداد للمرحلة المقبلة لبناء دولة ليبيا المدنية الجديدة .