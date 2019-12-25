لبنان – نشرت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتها وجدتها.

وتقدمت من خلالها من متابعيها بالتهنئة لمناسبة حلول أعياد نهاية العام. وظهرت فيها مرتدية ملابس منزلية بسيطة وبدت وهي تحتضن الجدة وتقوم بتقبيلها.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بحفاظ الجدة على ملامح جميلة رغم تقدمها في السن. ورأى بعضهم أن ابنتها كوليت بولس زوجة الفنان ورثت ملامحها الجميلة منها فيما أشار آخرون إلى أنها لا تشبهها كثيراً.

وكانت ماريتا أشعلت الحساب قبل ذلك بعدما نشرت فيديو كليب قديماً خاصاً بالأعياد وحققت من خلاله أكثر من 163 ألف إعجاب. وأرفقته بالتعليق: “من أحلى الكليبات اللي صورتن من 4 سنين”.

كما لفتت الأنظار بصورة التقطت لها أثناء وجودها في شرم الشيخ في مصر واختارت إطلالة أنيقة رغم بساطتها حيث أضافت حذاءً صيفياً بالكعب العالي إلى سترة من الجلد وسروال من الجينز وحققت أكثر من 94 ألف إعجاب.

المصدر : إنستغرام