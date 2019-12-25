إيطاليا – يخطط إنتر ميلان للتعاقد مع أحد نجوم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الأربعاء، أن أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، معجب بلاعب وسط أسود الفيستيفال، جوليان فيجل، لا سيما بعد أدائه أمام إنتر، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان كونتي يرغب في التعاقد مع أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، في يناير/كانون ثان المقبل، لكن النادي الكتالوني يتمسك باستمرار النجم التشيلي، حتى نهاية الموسم، وهو ما دفع إنتر ميلان لمطاردة فيجل.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الإيطالي، سيدخل في مفاوضات رسمية مع دورتموند، بمجرد تأكده من فشل صفقة فيدال بشكل نهائي.

وأضافت أن دورتموند لن يسمح برحيل فيجل، هذا الموسم، بأقل من 25 مليون يورو.

المصـدر: كـووورة