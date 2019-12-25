ليبيا – التقى مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس الثلاثاء السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر.

بوغدانوف بحث بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية مع السفير المصري لدى روسيا سبل تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية بين البلدين، متطرقا لتطور الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها:” جرى تبادل سري للآراء حول أجندة الشرق الأوسط خلال المحادثات مع التأكيد على ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال السياسة الخارجية بين موسكو والقاهرة بهدف تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة في أقرب وقت”.

وأضاف البيان: “كما تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأوضاع في سوريا وليبيا”.