روسيا – نفذت طائرة روسية جديدة من طراز “MС-21-300” التي يسميها الخبراء “الطائرة الحلم” اليوم الأربعاء، أول تحليق لها من مدرج مصنع “إيركوتسك” للطائرات، لاختبارها.

وهذه الطائرة الرابعة التي تطلقها روسيا من طراز “MС-21-300″، وفقا لبيان صدر عن المصنع الروسي.

واستغرقت رحلة الطائرة التجريبية نحو 1.4 ساعة، وتمت الرحلة على ارتفاع 3000 م، وبسرعة 500 كيلومتر بالساعة، ووفقا لتقرير طاقم الرحلة فقد تمت الرحلة بنجاح وبشكل طبيعي.

وهذه الطائرة متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي “بوينغ-737″ و”إيرباص آ320” في سوق الطائرات العالمية، حيث أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود وميزات أخرى.

وتتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

المصدر: RT