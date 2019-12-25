تدمير عشرات المنازل بحريق في تشيلي

تدمير عشرات المنازل بحريق في تشيلي

تشيلي – أعلنت السلطات التشيلية، أن حريقا اندلع في ضاحية فقيرة بمدينة فالبارايسو الساحلية وسط البلاد دمر نحو 50 منزلا أمس الثلاثاء، وأن رجال الإطفاء كافحوا للسيطرة عليه.

وقالت هيئة الإطفاء عبر “تويتر” إن “أفراد إدارة إطفاء فالبارايسو انتشروا بالكامل وتلقوا دعما من وحدات مجاورة. وأتى الحريق على قرابة خمسين منزلا”.

وأضافت أنه جرى إخلاء ضاحيتين قريبتين، فيما ذكر شاهد عيان لوكالة “رويترز” أن السكان فروا من منازلهم أثناء الاحتفالات عشية عيد الميلاد.

وذكرت هيئة الإطفاء، أن الحريق بدأ في منطقة أحراج ليمتد بعدها إلى المدينة.

وساهمت درجات حرارة الصيف المرتفعة في نصف الكرة الجنوبي والرياح القوية في إذكاء الحريق في مدينة ذات شعبية بين السياح، وتشتهر بمنازلها الخشبية زاهية الألوان.

المصدر: “رويترز”