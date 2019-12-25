ليبيا – نفى مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الذي يرأسه إبراهيم بن غشير إصدارهم لبيان يدعون فيه سحب مسلحي المدينة من جبهات القتال في مدينتي طرابلس وسرت.

مجلس حكماء وأعيان مصراتة أكد في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد على أن الورقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو للانسحاب مزورة وليس للمجلس أي علاقة بها.

وشدد البيان على أن أبناء مدينة مصراتة سيواصلون ما وصفوه بـ”دفاعهم عن العاصمة وعن مدنية الدولة” (محاولة منع تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) ضد ما وصفوه بـ”الاعتداء الغاشم” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مبيناً بأن مسلحي المدينة لن يلينوا ولن يستكينوا .