روسيا – في مقابلة أجرتها معها RT Online، تحدثت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت التي أبهرت الجمهور العربي بتجويدها آية الكرسي عن مسيرتها الفنية، وكيف تعلمت اللغة العربية واعتنقت الإسلام.

وقالت جينيفر إنها تربت في عائلة موسيقية ووالدها يعزف على الكمان ووالدتها تعزف على البيانو.

وأضافت أنها بدأت الغناء دون سن الخامسة ومن ثم تعلمت موسيقى الأوبرا في كندا، وكانت تغني بمختلف اللغات بينها الإسبانية والفرنسية والإيطالية إضافة إلى موسيقى البوب، قبل أن باتت تهتم بالموسيقى العربية الأصيلة والتراتيل الدينية.

وتأهلت جينيفر إلى الدور النهائي لبرنامج “Arabs Got Talent” في موسمه الثالث.

المصدر: RT