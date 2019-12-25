كندا – ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.

وذكر بيان صادر عن مركز الزلازل الكندي، أن مركز الزلزال، كان في بلدة بورت هاردي التي تبعد 188 كيلو مترا عن مدينة فانكوفر بالمقاطعة.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، وشعر به سكان فانكوفر.

ولم ترد بعد أنباء فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، كما لم تصدر السلطات أي تحذيرات بخصوص خطر تسونامي.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة زلازل ضربت الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة فانكوفر في 23 ديسمبر.

وقال مركز الزلازل الكندي، إن الزلزال الأول بلغت قوته 5.1 درجة، والثاني 5.6 درجة، والثالث 5.8.

وقال عالم الزلازل أندرو شيفر من منظمة إيرثكوايكز الكندية إن عددا من الزلازل الصغيرة الارتدادية حصلت عقب الزلازل الكبيرة.

المصدر: إكسبرس