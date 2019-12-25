إسبانيا – ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد لن يدعم صفوفه بأي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة المدريدية، أن المدير الفني للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، لا يرى حقيقة أن فريقه يعاني هجوميا، على الرغم من تسجيل هدف واحد فقط في آخر ثلاث مباريات.

وكشفت الصحيفة، أن إدارة الريال تتفق مع زيدان، وتدعمه، وتعتقد أن الأهداف ستأتي في النهاية.

وأشارت إلى أن وجهة نظر زيدان تتوافق مع مجلس إدارة ريال مدريد حول موضوع، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لا يستطيع وحده سحب فريقه نحو الهجوم، وينتظرون المزيد من الويلزي غاريث بيل.

ويؤمن النادي أيضا، بتألق ونجاح الوافد الجديد على الفريق، البلجيكي إيدين هازارد، الذي يغيب حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة، كما يأمل مسؤولو “الميرينغي” في استعادة الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم لعام 2018، لمستواه المعهود، لاسيما وأنه اكتفى بتسجيل هدف واحد منذ انطلاق الموسم الحالي.

ويفضل زيدان أن ينهي هذا الموسم بنفس التشكيلة، ولكن من غير المستبعد أن يرحل عن الفريق خلال “الميركاتو” الشتوي المقبل، كل من الإسباني إبراهيم دياز، والدومينيكاني ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 37 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر، غريمه وحامل اللقب برشلونة.

المصدر: “MARCA”