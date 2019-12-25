انجلترا – كشف المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول عن رغبته في التتويج ببطولتي الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

جاءت تصريحات صلاح عقب فوز ليفربول بكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر للمرة الأولى في التاريخ بعدما تغلب في النهائي على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد.

وفي تصريح تليفزيوني، “بالتأكيد نحن سعداء للفوز بلقب كأس العالم للأندية، وهو لقب نستحقه بعدما قدمنا مستويات رائعة في الفترة الأخيرة”.

وأضاف “كفريق سنركز في الفترة المقبلة على لقب الدوري الإنجليزي، وإن كنت أتمنى بشكل شخصي التتويج مع ليفربول بلقب البريميرليغ والفوز للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أوروبا، لأنني شخص طموح للغاية”.

وأوضح “مانشستر سيتي وليستر يؤديان بشكل جيد ويجب أن نحافظ على الهدوء، لأن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحنا”.

أما عن اللعب في قطر التي ستستضيف كأس العالم للمنتخبات المقبلة عام 2022، فقال صلاح:”متفائل أن نلعب في كأس العالم مع منتخب مصر مرة أخرى، وأنا متفائل بالمجموعة الحالية وواثق من أننا سنصعد إلى كأس العالم المقبلة”.

واختتم صلاح حديثه بالتطرق إلى الفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية قائلًا “كل من فاز بهذه الجائزة كانوا لاعبين كبار، الأهم أننا فزنا بالبطولة ولا أظن أن لاعبًا كان أفضل من الآخر، أهدي الجائزة للاعبين”.

الأناضول