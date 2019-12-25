كوريا ج – توقعت كوريا الجنوبية، امس ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إليها 14 بالمئة على أساس سنوي في 2019.

وحسب هيئة السياحة الكورية (KTO)، يتوقع أن تسجل البلاد رقما قياسيا في عدد الزوار الأجانب، ليصل إلى 17.5 مليون شخص في 2019، مقابل 15.35 مليون في 2018.

وتتوقع الهيئة أن تبلغ عائدات البلاد من السياحة 25.1 تريليون وون (21.58 مليار دولار) خلال العام الجديد، حسبما ذكرت وكالة ” يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي الأشهر الـ 9 الأولى من 2019، قفز عدد الزوار الأجانب إلى كوريا الجنوبية بنسبة 16.1 بالمئة على أساس سنوي، دون ذكر أرقام، وهو أعلى من المعدل العالمي للنمو البالغ 4 بالمئة، وفق “يونهاب”.

الأناضول