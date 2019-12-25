إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، سر ابتعاد النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، عن التشكيل الأساسي ليوفنتوس خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض دي ليخت لانتقادات عديدة منذ بداية الموسم، كما جلس على مقاعد البدلاء ضد لاتسيو، في السوبر الإيطالي (3-1)، للمباراة الثالثة على التوالي.

لكن وفقًا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن الأنباء التي تؤكد فقدان دي ليخت ثقة المدرب ماوريسيو ساري، لحساب زميله التركي ميريح ديميريل، غير صحيحة.

وقالت الصحيفة إن دي ليخت، سيعود مباشرة إلى التشكيل الأساسي بجوار ليوناردو بونوتشي، بعد انتهاء عطلة رأس السنة.

وذكرت أن غياب الهولندي مؤخرًا، يعود لرغبة ساري في تعافيه من إصابته في الكتف، بشكل كامل.

المصدر: كـووورة