انجلترا – حصل نادي ليفربول، على إذن من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل الاحتفال بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

ويحق للنادي الفائز بلقب مونديال الأندية، وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على قميصه حتى إعلان الفائز بلقب البطولة في النسخة التالية، إلا أن لوائح البريميرليج تمنع ليفربول من القيام بذلك خلال مباريات البطولة.

ووفقًا لصحيفة “تيليجراف”، فإنه تم منح ليفربول استثناء بارتداء قميص عليه الشارة الذهبية خلال مباراة واحدة فقط بالبريميرليج خلال فترة الإجازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يمكنه ارتداء الشارة الذهبية أمام وولفرهامبتون الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، للاحتفال مع الجماهير بلقب مونديال الأندية.

وأكدت أن الأمر لا يزال يعتمد على مدى نجاح ليفربول في إنهاء القميص الذي يحمل الشارة الذهبية في الوقت المناسب قبل مباراة وولفرهامبتون.

يذكر أن ليفربول سيضع الشارة الذهبية على القميص خلال مبارياته في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

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