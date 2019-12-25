فلسطين – أكد الحنان لاكس، رئيس وفد من حركة “ناطوري كارتا” اليهودية المناهضة للصهيونية زار بلدية الخليل في الضفة الغربية، استعداد منظمته للعمل مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، أن بلدية الخليل استقبلت وفدا من “ناطوري كارتا”، ضم نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للمنظمة.

وقال لاكس إن زيارتهم “جاءت لتأكيد روابط الأخوة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وهي رسالة ضد الصهيونية المعادية للسامية ومستعدون للعمل معا ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وجرى خلال زيارة الوفد “مناقشة وضع خطة للدفاع عن فلسطينية بيت عائلة البكري، والسكن فيه بعد إخراج المستوطنين منه”.

وكانت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس قررت يوم الاثنين، رد استئناف المستوطنين الإسرائيليين على قرار إخلائهم منزلا احتلوه في مدينة الخليل بالضفة الغربية إبان الانتفاضة الثانية.

ويقع منزل عائلة البكري في حي تل الرميدة، وسط الخليل، واحتله المستوطنون إبان الانتفاضة الثانية، بعد سلسلة من الاعتداءات المستمرة على صاحبه زكريا البكري وزوجته.

المصدر: “معا”