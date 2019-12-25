الولايات المتحدة – حضر الروسي ألكسندر أوفيتشكين قائد فريق “واشنطن كابيتالز” الأمريكي، ترافقه زوجته أنستاسيا شوبسكايا أمس الثلاثاء، حفل عشاء ليلة عيد الميلاد، الذي نظمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأقيم الحفل في مقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا.

ونشرت شوبسكايا عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، صورة لزوجها ألكسندر، خلال تقديمه هدية للرئيس الأمريكي، هي عبارة عن قميص نادي “واشنطن كابيتالز” بالرقم 8 ويحمل اسم أوفيتشكين.

ويعد أوفيتشكين من أشهر لاعبي الهوكي في العالم، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل 100 لاعب في العقد الأخير، بحسب تصنيف أصدرته شبكة “ESPN”.

وكان أوفيتشكين، وقع في يناير 2008، عقدا مع “واشنطن كابيتالز” مقابل 124 مليون دولار، وأصبح حينها أول لاعب هوكي في التاريخ، يوقع عقدا تتجاوز قيمته 100 مليون دولار.

كما بات في 2018، أول لاعب روسي يفوز كقائد لفريقه، بكأس دوري الهوكي الأمريكي “كأس ستانلي”.

المصدر: sportrbc.ru